«Зенит» на выезде разгромил «Локомотив-Кубань»

«Зенит» одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом Кубань». Счёт матча — 106:79 (28:29, 28:16, 25:22, 25:12) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Первая четверть получилась результативной, а команды провели её в равной борьбе. Небольшое преимущество в одно очко по её итогам получили баскетболисты «Локомотива». Вторая десятиминутка также долгое время шла с перевесом то одной, то другой команды, однако более удачливыми оказались гости, начиная с её середины забравшие инициативу.

В третьей четверти хозяевам площадки удалось сократить отставание до 8 очков, но всё же на последний отрезок матча они уходили при разнице «+14» в пользу «Зенита». Заключительные десять минут никак не изменили характер матча и целиком остались за клубом из Санкт-Петербурга.

В составе «Зенита» больше всего очков на счету Игоря Вольхина (21). У «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Эррик Макколум (18).