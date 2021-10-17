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«Зенит» на выезде разгромил «Локомотив-Кубань»

«Зенит» на выезде разгромил «Локомотив-Кубань»
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«Зенит» одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом Кубань». Счёт матча — 106:79 (28:29, 28:16, 25:22, 25:12) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Первая четверть получилась результативной, а команды провели её в равной борьбе. Небольшое преимущество в одно очко по её итогам получили баскетболисты «Локомотива». Вторая десятиминутка также долгое время шла с перевесом то одной, то другой команды, однако более удачливыми оказались гости, начиная с её середины забравшие инициативу.

В третьей четверти хозяевам площадки удалось сократить отставание до 8 очков, но всё же на последний отрезок матча они уходили при разнице «+14» в пользу «Зенита». Заключительные десять минут никак не изменили характер матча и целиком остались за клубом из Санкт-Петербурга.

В составе «Зенита» больше всего очков на счету Игоря Вольхина (21). У «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Эррик Макколум (18).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
79 : 106
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Макколум - 18, Мотли - 17, Ильницкий - 15, Кидд - 15, Томпсон - 6, Паунич - 4, Калинов - 2, Уиттингтон - 2, Елатонцев, Емченко, Мартюк, Щербенев
Зенит: Вольхин - 21, Захаров - 12, Лойд - 12, Мики - 12, Понитка - 12, Д. Кулагин - 9, Пойтресс - 8, Гудайтис - 7, Зубков - 7, Карасёв - 6, Пушков, Фрэнкамп
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