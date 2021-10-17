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Сет Карри: «Игра в кальмара» — заурядный сериал. Не могу поверить, что поднялся такой хайп

Сет Карри: «Игра в кальмара» — заурядный сериал. Не могу поверить, что поднялся такой хайп
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31-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Сет Карри высказался о крайне популярном в настоящее время южнокорейском сериале «Игра в кальмара».

«Послушайте-ка меня. Знаю, что окажусь в меньшинстве, но я только что закончил смотреть «Игру в кальмара». Так вот, это заурядный сериал. Самый обычный. Не могу поверить, что поднялся такой хайп», — написал Карри на своей официальной странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что некоторые представители «Филадельфии Сиксерс» считают, будто разыгрывающий команды Бен Симмонс мог лгать, когда говорил о возможном контакте с заражённым сотрудником клуба, чтобы не участвовать в 7-м матче полуфинала Восточной конференции с клубом «Атланта Хоукс» в минувшем сезоне.

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