Гомельский назвал игрока ЦСКА, который не может найти себе место в атаке

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о низкой результативности атакующего защитника московского ЦСКА Дэниела Хэкетта. Комментатор отметил, что итальяно-американский легионер никак не может найти себе место в атаке.



«Хэкетт вновь не может найти себе место в атаке. Это задача тренеров объяснить, чего от него ждут в нападении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Дэниел проводит в ЦСКА четвёртый сезон. В прошлом сезоне (с учётом Единой лиги ВТБ и Евролиги) Хэкетт принял участие в 58 матчах (48 в старте), записывая себе в актив средние показатели — 10,3 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи за 23,7 минуты на паркете, с реализацией бросков с игры 46,9% и трёхочковых 47,6%.

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