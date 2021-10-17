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Гомельский назвал игрока ЦСКА, который не может найти себе место в атаке

Гомельский назвал игрока ЦСКА, который не может найти себе место в атаке
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о низкой результативности атакующего защитника московского ЦСКА Дэниела Хэкетта. Комментатор отметил, что итальяно-американский легионер никак не может найти себе место в атаке.

«Хэкетт вновь не может найти себе место в атаке. Это задача тренеров объяснить, чего от него ждут в нападении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Дэниел проводит в ЦСКА четвёртый сезон. В прошлом сезоне (с учётом Единой лиги ВТБ и Евролиги) Хэкетт принял участие в 58 матчах (48 в старте), записывая себе в актив средние показатели — 10,3 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи за 23,7 минуты на паркете, с реализацией бросков с игры 46,9% и трёхочковых 47,6%.

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