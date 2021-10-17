Кандидат в мэры Нью-Йорка намерен решить проблему с Кайри Ирвингом

Кандидат в мэры Нью-Йорка Эрик Адамс поделился мнением о проблеме звезды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Напомним, клуб отстранил своего игрока на неопределённый срок из-за его отказа делать прививку от коронавируса.
«В случае моей победы на выборах планирую поговорить с отделом здравоохранения по всем вопросам, связанным с коронавирусом и здоровьем жителей города. Если департамент здравоохранения посчитает, что невакцинированным людям снова можно посещать общественные места, то, возможно, запрет для Ирвинга посещать домашнюю арену клуба перестанет действовать.
Думаю, что НБА и Кайри должны найти какое-то решение. Это не только их дело, но также и города — нужно найти компромисс. Я уверен, что у нас получится», — цитирует Адамса New York Post.
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