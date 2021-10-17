Евгений Пашутин назвал дату возвращения в игру Алана Уильямса

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итоги проигранного матча с «Зенитом» (79:106). Также специалист рассказал, когда ожидается возвращение в строй травмированного Алана Уильямса.
«Хороший урок для нас, готовились к жёсткой игре, понимая, что «Зенит» играет в физический баскетбол. Но мы не навязали борьбу, мягко в защите играли, от нападения. Не дали контакт сопернику, много пропустили из-под кольца.
106 очков дома получить… С такой защитой сложно выиграть. Много трёхочковых в лицо получили, не хватало персональной ответственности в игре один на один.
Алан Уильямс уже тренируется в контакте, один на один, два на два. На следующей неделе он будет тренироваться уже пять на пять. Ждём, что будет готов к игре с «Лиеткабелисом», – цитирует тренера «РИА Новости».
Напомним, матч «Локомотив-Кубань» — «Лиеткабелис» состоится 26 октября в Литве.
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