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Аллен Айверсон обратился к запросившему обмен из «Филадельфии» Бену Симмонсу

Аллен Айверсон обратился к запросившему обмен из «Филадельфии» Бену Симмонсу
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Знаменитый в прошлом баскетболист Аллен Айверсон обратился к запросившему обмен из «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу. Напомним, Айверсон является легендой «Филадельфии», за которую выступал на протяжении многих лет.

«Следуй плану богов и казни маленького брата», — написал Айверсон загадочное сообщение в «Твиттере», обращаясь к Симмонсу.

Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду, но внезапно прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что Бен, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов клуба за каждый пропущенный матч в предсезонке. Агент игрока Рич Пол начал вести переговоры с фронт-офисом «Сиксерс» о возвращении клиента в команду. Пока остаётся неясным, будет ли австралиец выходить на площадку в составе «Сиксерс» в ближайшее время.

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