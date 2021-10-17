Второй номер драфта-2014 отчислен из клуба

«Бостон Селтикс» отчислил тяжёлого форварда Джабари Паркера, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере»



Паркер присоединился к «Селтикс» в апреле этого года в качестве свободного агента, подписав контракт в размере ветеранского минимума на $ 2,3 млн. Форвард провёл 10 матчей в составе «Бостона», набирая в среднем 6,4 очка, 3,6 подбора и 1,0 передачи. Отчисление Паркера позволит «Селтикс» освободить дополнительное свободное место в заявке.



Паркер был выбран под вторым номером на драфте 2014 года клубом «Милуоки Бакс». За первые три года карьеры в НБА Паркер дважды получал разрыв крестообразных связок и не оправдал ожиданий от игрока, которого взяли под высоким лотерейным пиком.