Стоимость состава «Голден Стэйт» на сезон составит как минимум $ 334 млн

Стоимость состава клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» в предстоящем сезоне составит как минимум $ 334 млн, о чём сообщает «твиттер» r/Warriors.



При этом зарплата команды составляет «всего» около $ 176 млн, что значительно превышает действующий потолок зарплат в НБА — $ 112,4 млн. Из-за этого «Голден Стэйт» придётся заплатить налог на роскошь в размере $ 159,9 млн.

Посмотреть фото можно в «твиттере» r/Warriors.

Ранее «Голден Стэйт» отчислил из состава Эйвери Брэдли, Гэри Пэйтона II, Майкла Малдера и Джордана Белла. Брэдли присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом месяце. Его контракт не был гарантированным и действовал только на период тренировочного лагеря. В прошлом сезоне Брэдли выступал за «Хьюстон Рокетс», в среднем набирая 5,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи в 17 матчах.