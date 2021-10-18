Стоимость состава «Голден Стэйт» на сезон составит как минимум $ 334 млн

Стоимость состава клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» в предстоящем сезоне составит как минимум $ 334 млн, о чём сообщает «твиттер» r/Warriors.
При этом зарплата команды составляет «всего» около $ 176 млн, что значительно превышает действующий потолок зарплат в НБА — $ 112,4 млн. Из-за этого «Голден Стэйт» придётся заплатить налог на роскошь в размере $ 159,9 млн.
Посмотреть фото можно в «твиттере» r/Warriors.
Ранее «Голден Стэйт» отчислил из состава Эйвери Брэдли, Гэри Пэйтона II, Майкла Малдера и Джордана Белла. Брэдли присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом месяце. Его контракт не был гарантированным и действовал только на период тренировочного лагеря. В прошлом сезоне Брэдли выступал за «Хьюстон Рокетс», в среднем набирая 5,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи в 17 матчах.
- 18 октября 2021
-
00:29
- 17 октября 2021
-
23:49
-
23:07
-
23:03
-
22:09
-
20:23
-
19:09
-
18:30
-
17:37
-
17:29
-
16:58
-
15:51
-
14:57
-
13:05
-
12:35
-
11:28
-
09:49
-
08:52
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
00:17
- 16 октября 2021
-
22:03
-
19:11
-
18:56
-
18:44
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
15:18
-
14:32
-
14:25
-
13:53
-
12:45
-
11:42