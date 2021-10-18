Определился чемпион женской НБА. Легенда проигравшей команды со злости разбила двери

«Чикаго Скай» одержал победу над «Финикс Маркьюри» в четвёртом матче серии финала женской НБА со счётом 80:74 (25:28, 12:16, 17:19, 26:11).



В составе «Чикаго» наиболее высокую результативность показали Элли Куигли (26 очков) и Кендис Паркер (16 очков, 13 подборов). У «Финикса» лучшими стали Бриттни Грайнер (28 очков, 7 подборов), Дайана Таурази и Скайлар Диггинс-Смит (обе по 16 очков). «Чикаго» выиграл серию со счетом 3-1 и стал чемпионом женской НБА сезона-2021. MVP финала признана баскетболистка «Скай» Келая Коппер.



Игроки «Финикса» эмоционально отреагировали поражение и не пришли на пресс-конферению после четвёртого матча. 3-кратная чемпионка WNBA Дайана Таурази сломала дверь гостевой раздевалки. Yедавно признаннfz болельщиками лучшей баскетболисткой в истории WNBA Таурази впервые проиграла в финальной серии.

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