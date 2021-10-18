Определился чемпион женской НБА. Легенда проигравшей команды со злости разбила двери

«Чикаго Скай» одержал победу над «Финикс Маркьюри» в четвёртом матче серии финала женской НБА со счётом 80:74 (25:28, 12:16, 17:19, 26:11).
В составе «Чикаго» наиболее высокую результативность показали Элли Куигли (26 очков) и Кендис Паркер (16 очков, 13 подборов). У «Финикса» лучшими стали Бриттни Грайнер (28 очков, 7 подборов), Дайана Таурази и Скайлар Диггинс-Смит (обе по 16 очков). «Чикаго» выиграл серию со счетом 3-1 и стал чемпионом женской НБА сезона-2021. MVP финала признана баскетболистка «Скай» Келая Коппер.
Игроки «Финикса» эмоционально отреагировали поражение и не пришли на пресс-конферению после четвёртого матча. 3-кратная чемпионка WNBA Дайана Таурази сломала дверь гостевой раздевалки. Yедавно признаннfz болельщиками лучшей баскетболисткой в истории WNBA Таурази впервые проиграла в финальной серии.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
- 18 октября 2021
-
08:33
-
08:27
-
00:29
- 17 октября 2021
-
23:49
-
23:07
-
23:03
-
22:09
-
20:23
-
19:09
-
18:30
-
17:37
-
17:29
-
16:58
-
15:51
-
14:57
-
13:05
-
12:35
-
11:28
-
09:49
-
08:52
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
00:17
- 16 октября 2021
-
22:03
-
19:11
-
18:56
-
18:44
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
15:18
-
14:32
-
14:25
-
13:53