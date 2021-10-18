Агент Бернард Ли рассказал, как атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер отреагировал на введение новых правил в НБА. Напомним, в Национальной баскетбольной ассоциации изменили правила, касающиеся относительно фолов при «неестественных движениях» во время броска.
«Я на протяжении лета пытался донести до Джимми эту историю с изменениями, мне казалось, что это может повлиять на его игру. Но всякий раз он просил меня заткнуться.
В первой же предсезонной игре с привычными минутами Джимми подходил к штрафной линии 11 раз уже за половину матча. Хорошо, когда у человека есть талант», — написал Ли в своём «твиттере».
Ранее Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой $ 186,6 млн. В сезоне-2019/2020 Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).
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