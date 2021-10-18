Итудис высказался о перешедшем в ЦСКА Фариде, который дебютирует в команде

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с пермской «Пармой». Матч состоится 18 октября, начало игры — в 17:00 мск.

«Нам предстоит важный матч, мы встретимся с «Пармой». Это очень конкурентоспособная команда, особенно когда играешь с ней на выезде. Соперники всегда играют с дополнительной энергией, ведь в Перми болельщики любят баскетбол, всегда наполняют трибуны. Мы только-только закончили двойную неделю Евролиги, поэтому важно подойти к игре готовыми физически и психологически.

Кеннет Фарид — очень опытный игрок, он знает свою роль. Понятно, что ему понадобится время, чтобы усвоить наши оборонительные и атакующие схемы, но его партнёры и тренеры всегда готовы помочь», — цитирует тренера официальный сайт клуба.