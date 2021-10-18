Итудис высказался о попытке встроить в игру Фарида, не набравшего очков в дебюте за ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Пармой» (82:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и высказался о попытке встроить в игру новичка Кеннета Фарида, не набравшего очков в дебютной игре.
«Поздравляю команду с победой. Мы сегодня сыграли серьёзно на протяжении практически всего матча, за исключением отрезка во второй четверти, когда наше нападение шло не так гладко. Впрочем, это можно объяснить нашей попыткой встроить в игру Кеннета Фарида, который пока провёл с командой всего одну полноценную тренировку. При этом я очень доволен защитой. Мы позволили «Парме» набрать всего 60 очков, хотя в предыдущих матчах соперники доказывали, что умеют атаковать, у них в составе немало хороших снайперов», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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