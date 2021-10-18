Айзея Томас отреагировал на рейтинг с признанием Леброна более великим, чем Майкл Джордан

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас ретвитнул запись с рейтингом топ-75 игроков в истории, который составил чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс.
Лучшим игроком всех времён Перкинс посчитал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. 6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан расположен на втором месте, с чем Томас выразил согласие. В топ-10 рейтинга Перкинса также вошли Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Шакил О’Нил, Уилт Чемберлен, Тим Данкан, Кобе Брайант и Билл Расселл.
Всю свою карьеру Айзея Томас выступал в НБА за «Детройт Пистонс». Томас был выбран «Пистонс» на драфте 1981 года под вторым номером. Разыгрывающий дважды подряд становился чемпионом НБА (1989—1990), в 1990 году признавался самым ценным игроком финала. За Томасом в «Пистонс» закреплён номер 11. В 1996 году Томас был включён в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2000 году в Зал славы баскетбола.
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