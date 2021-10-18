Карри: я родился в той же больнице, на том же этаже, у той же медсестры, что и Леброн

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о своей связи с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Я родился в той же больнице, на том же этаже, у той же медсестры, что и Леброн Джеймс», — заявил Карри во время эфира в «Инстаграме» с одноклубником Дэмионом Ли.
Джеймс и Карри родились в Акроне, штат Огайо. Леброн старше Стефена на 3 года.
Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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