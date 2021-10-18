Малкольм Брогдон получил контракт на $ 45 млн

«Индиана Пэйсерз» согласовала с разыгрывающим Малкольмом Брогдоном двухлетнее продление контракта на 45 млн долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Действующий контракт Брогдона рассчитан на следующие два года, поэтому его новое соглашение начнёт работать с сезона-2023/2024. 28-летний баскетболист получит 21,7 миллиона долларов в сезоне-2021/2022 и 22,6 миллиона долларов в сезоне-2022/2023.



29-летний Брогдон в прошлом сезоне в среднем набирал 21,2 очка, 5,9 передачи и 5,3 подбора в 56 матчах. Разыгрывающий перешёл в «Индиану» два года назад. Брогдон начинал карьеру в «Милуоки Бакс», который выбрал его под 36-м пиком на драфте-2016. В 2017 году Брогдон стал лучшим новичком НБА.