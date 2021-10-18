«Фенербахче» разгромил «Анадолу Эфес» в чемпионате Турции
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«Фенербахче» в матче 4-го тура регулярного чемпионата Турции разгромил «Анадолу Эфес» — 90:68 (24:16, 23:15, 21:14, 22:23).
В составе победителей лучшую статистику показали Девин Букер (15 очков), Нандо Де Коло (13 очков, 9 передач), Шехмус Хазер (12 очков) и Мелих Махмутоглу (11 очков). У проигравших выделились Родриг Бобуа (20 очков), Эртен Гази (14 очков) и Шейн Ларкин (11 очков, 6 передач).
Ранее «Анадолу Эфес» потерпел четыре подряд поражения в Евролиге. В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» (4-0) занимает первое место, «Анадолу Эфес» (3-1) находится на второй позиции
Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Tivibu Spor.
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