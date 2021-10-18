Функционер: Желько Обрадович ведёт себя как главный тренер ЦСКА, а не «Партизана»

Спортивный директор «Партизана» Зоран Савич поделился мнением о главном тренере команды Желько Обрадовиче.



«Его любовь к „Партизану“ просто нереальна. И отношение к клубу такое же. Мало кто поверит, что кто-то готов потерять € 10 млн просто из-за того, что приедет в „Партизан“. Желько сделал именно так. Я сравниваю его с локомотивом товарного поезда, которому неважно, сколько вагонов у него за спиной — пять, шесть или десять. Он просто тащит за собой всё, что загружено. У него потрясающая энергетика. Я обожаю смотреть на каждую его тренировку.



Когда он решил приехать в «Партизан», он показал готовность спуститься на не свой уровень, что, согласитесь, непросто. Раньше у него в команде было три лучших плеймейкера в истории европейского баскетбола. Сейчас он в другой крайности, но полон решимости сделать самую молодую команду Еврокубка. Средний возраст нашей команды — 23 года и чуть больше. Он принял это и с первого дня вел себя так, как будто тренирует ЦСКА или «Панатинаикос», а не «Партизан». Вот что феноменально», — приводит слова Савича Informer.rs.