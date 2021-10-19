Игрок НБА получил контракт на $ 43 млн, не проведя ни одного матча за команду

«Финикс Санз» подписал с атакующим защитником Ландри Шаметом четырёхлетнее продление контракта на сумму $ 43 млн, сообщает Hoops Rumors.



На четвёртый год сделки действует опция команды. Шамет не сыграл ни одного матча за «Финикс». Клуб из Аризоны приобрёл баскетболиста в сделке с «Бруклин Нетс» в межсезонье. Главный тренер «Санз» Монти Уильямс настаивал на этом обмене и считает, что Шамет способен стать очень важной частью команды в долгосрочной перспективе. 24-летний Шамет в прошлом сезоне набирал в среднем 9,3 очка в 61 матче за «Нетс».

Ранее «Финикс» продлил контракт на 4 года и $ 90 млн с лёгким форвардом Микалом Бриджесом, при этом клуб отказался выдавать первому номеру драфта НБА 2018 года Деандре Эйтону максимальный контракт на $ 172,5 млн ($ 207 млн с учётом бонусов).