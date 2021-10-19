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Бен Симмонс отличился неоднозначными действиями на тренировке «Филадельфии»

Бен Симмонс отличился неоднозначными действиями на тренировке «Филадельфии»
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Скандальный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс принял участие в командной тренировке, но удивил партнёров и тренеров своим поведением. После занятия Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Джейми Аподи.

Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду и требовал обменять его, но позже неожиданно решил прибыть в расположение клуба. Сообщалось, что Бен, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов за каждый пропущенный матч в предсезонке. Пока остаётся неясным, будет ли австралиец выходить на площадку в составе «Сиксерс» в ближайшее время, хотя и тренируется вместе с командой.

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