Леброн Джеймс: я не буду прибегать к «управлению» нагрузкой в этом сезоне

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не планирует распределять свою игровую нагрузку в нынешнем сезоне. 36-летний баскетболист отметил, что чувствует себя хуже, если его игровое время сокращается.



«Я не буду прибегать к управлению нагрузкой, этого точно не будет. Для начала, я не играю в баскетбол, думая о травмах. Вдобавок просто чувствую себя хуже, когда уменьшаю свои минуты», — приводит слова Джеймса SBNation.



Леброн за всё время выступлений НБА не проводил на площадке меньше, чем 33 минуты в среднем за игру. В прошлом сезоне Джеймс в среднем играл по 33 минуты и 26 секунд за матч, в сезоне-2019/2020 его игровое время превышало показатель в 35 минут.



Ранее журналистка, призвавшая Леброна «заткнуться и стучать мячом», изменила мнение о нём.