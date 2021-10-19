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Перкинс назвал виновника того, что Эйтон не получил желаемый контракт на $ 207 млн

Перкинс назвал виновника того, что Эйтон не получил желаемый контракт на $ 207 млн
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Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, кто, по его мнению, виноват в том, что центровой Деандре Эйтон не получил от «Финикс Санз» максимального контракта на $ 207 млн. По мнению Перкинса, звезда «Финикса» Крис Пол не оказал молодому партнёру поддержки в данном вопросе.

«Конечно, Эйтон заслуживает максимального контракта. Не думаю, что стоит винить только фронт-офис „Финикса“. Я думал, Крис Пол поможет Эйтону получить этот контракт, но он этого не сделал. Может, Крис не стал этого делать, потому что сам хочет большой контракт?» — сказал Перкинс в эфире ESPN.

В межсезонье максимальные контракты получили коллеги Эйтона по классу драфта НБА 2018 года Трей Янг, Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер и Майкл Портер.

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