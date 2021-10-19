Дрэймонд Грин: за три месяца моя команда превратилась из лучшей в абсолютно худшую в НБА

Один из лидеров клуба НБА «Голден Стэйт Уорриоз» Дрэймонд Грин поделился воспоминанием об уходе звёздного Кевина Дюранта из команды. Вдобавок тогда получили травмы Стефен Карри и Клэй Томпсон, что стало ещё одним ударом по команде.



Сезон-2019/2020 стал одним из худших в истории «Уорриорз», которые заняли 15-е место в Западной конференции, выиграв всего 15 матчей регулярного чемпионата.



«Меня тогда вовсе перестала интересовать игра. Я впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией, которая вдобавок была абсолютно неожиданной. За какие-то три месяца моя команда превратилась из лучшей в абсолютно худшую в НБА», — цитирует Грина The Ringer.



Ранее Грин заявил, что в НБА есть только один человек, который может сказать ему что угодно.

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