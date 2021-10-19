Яннис Адетокунбо назвал соперника, которого никто не сможет остановить

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о звёздном игроке «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте накануне их соперничества в предстоящем матче НБА, поделившись мыслями, каким образом нужно действовать, чтобы сдерживать его.



«Мы должны делать это как команда, поскольку никто в мире не может остановить Дюранта. Он один из лучших игроков мира. Он может забить буквально отовсюду. Независимо от того, кто перед ним, он должен знать, что четыре других парня, которые присутствуют на площадке, будут готовы обороняться против него», — сказал Адетокунбо в предматчевом интервью, размещённом на канале «Милуоки» в YouTube.



«Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс» встретятся 20 октября. Начало — в 02:30 по московскому времени.

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