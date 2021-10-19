Раскрыты детали инцидента, по итогам которого Док Риверс выгнал Бена Симмонса с тренировки

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс выгнал форварда Бена Симмонса с последней тренировки команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере». Стали известны детали инцидента между игроком и тренером.

Риверс попросил Симмонса присоединиться к отработке оборонительных действий во время тренировки. Симмонс ответил отказом на первую просьбу тренера. Риверс высказал своё пожелание игроку ещё раз, на что получил новый отказ. Затем Риверс сказал Симмонсу, что тот должен идти домой. Симмонс бросил мяч и ушёл с тренировки.

«Филадельфия» приняла решение дисквалифицировать Симмонса на одну игру регулярного чемпионата НБА. Австралиец не выйдет на площадку в матче-открытии сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс».