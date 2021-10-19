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Бен Симмонс нарвался на крупные штрафы и ничего не получил в «Филадельфии»

Бен Симмонс нарвался на крупные штрафы и ничего не получил в «Филадельфии»
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«Филадельфия Сиксерс» оштрафовала разыгрывающего Бена Симмонса на сумму в $ 1,4 млн за отсутствие на четырёх предсезонных матчах. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Сиксерс» оштрафовали Бена Симмонса на $ 1,4 млн за его отсутствие на четырёх предсезонных матчах (по $ 360 тыс. за каждый), а также наложили многочисленные штрафы за пропущенные тренировки. Игрок не заработал никаких финансовых средств с тех пор, как вернулся в команду 11 октября», — говорится в сообщении источника.

Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду и требовал обменять его, но позже неожиданно решил прибыть в расположение клуба. Ранее стало известно, что «Филадельфия» дисквалифицировала его.

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