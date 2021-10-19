Сергей Моня определился с местом продолжения карьеры

Форвард Сергей Моня близок согласовал однолетний контракт с «Автодором», сообщает VPrognoze.ru.



Саратовский клуб официально объявит о сделке с 38-летним баскетболистом в ближайшие дни. Президент «Автодора» Владимир Родионов ранее заявлял, что делал предложение Моне, но игрок слишком долго обдумывал решение.

Сергей Моня – уроженец Саратова, воспитанник баскетбольной школы «Автодора», в котором в 2000 году начинал свою профессиональную карьеру. На протяжении последних 11 сезонов чемпион Европы-2007 и бронзовый призер Олимпиады-2012 бессменно защищал цвета «Химок». В составе подмосковного клуба Моня стал чемпионом Единой Лиги ВТБ, дважды выигрывал Еврокубок и 7 раз завоевывал серебряные медали чемпионата страны.