TMZ узнал, чем занимается Кайри Ирвинг после отстранения из «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, который был отстранён командой на неопределённый срок из-за отказа делать прививку от коронавируса, проводит время за игрой в американский футбол. Об этом сообщает TMZ.



Игрок сыграл с друзьями в матче 4 на 4.

Видеозапись можно посмотреть на странице NBA Central в «Твиттере».

«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививок посещать объекты в городе.