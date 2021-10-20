TMZ узнал, чем занимается Кайри Ирвинг после отстранения из «Бруклина»
Поделиться
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, который был отстранён командой на неопределённый срок из-за отказа делать прививку от коронавируса, проводит время за игрой в американский футбол. Об этом сообщает TMZ.
Игрок сыграл с друзьями в матче 4 на 4.
Видеозапись можно посмотреть на странице NBA Central в «Твиттере».
«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививок посещать объекты в городе.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
00:28
- 19 октября 2021
-
23:29
-
21:55
-
21:27
-
21:10
-
21:09
-
20:42
-
19:35
-
18:35
-
17:48
-
16:36
-
15:57
-
14:48
-
13:32
-
12:33
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
09:45
-
08:47
-
08:43
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:50
- 18 октября 2021
-
23:48
-
23:33
-
22:46
-
22:36
-
22:10
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
19:47
-
19:33
Партнерский контент