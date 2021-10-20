«Бостон» снова подписал второго номера драфта-2014, которого отчислил несколько дней назад

«Бостон Селтикс» подписал новый контракт с тяжелым форвардом Джабари Паркером, сообщает Hoops Rumors.



Паркер был отчислен из «Селтикс» несколько дней назад, но команда решила вернуть его в состав. Отчисление и повторное переподписание Паркера позволит «Селтикс» сэкономить часть средств в платежной ведомости на предстоящий сезон.



Паркер присоединился к «Селтикс» по ходу прошлого сезона, заключив двухлетний контракт. Зарплата игрока на сезон-2021/2022 была частично гарантирована в размере 100 тысяч долларов. Сделка могла стать полностью гарантированной только после первого матча сезона НБА, но клуб решил отчислить второно номера драфта-2014 раньше и вернуть в состав ради экономии средств.



Паркер начинал прошлый сезон в «Сакраменто Кингз», после чего перешел в «Бостон». Средние показатели игрока в «Селтикс» составили 6,4 очка и 3,5 подбора в 10 матчах.