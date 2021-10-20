«Милуоки» потерял лидера в первом матче сезона НБА

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй не доиграл матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (127:104) из-за травмы пятки, сообщает Sporting News.



Холидэй успел провести на площадке 17 минут, набрав 12 очков (5/7 с игры). Сроки восстановления баскетболиста пока остаются неизвестными. «Милуоки» был вынужден проводить матч-открытие сезона без важных игроков ротации Бобби Портиса (подколенное сухожилие), Семи Оджеле (икроножная мышца), Родни Худа (ступня) и Донте ДиВинченцо (голеностоп). Холидэй является третьей звездой «Бакс» после Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона, поэтому его потеря явлляется самой серьёзной для клуба.

Холидэй в прошлом сезоне помог «Милуоки» впервые выиграть титул чемпиона НБА за последние 50 лет. В плей-офф средние показатели игрока составили 17,3 очка, 8,7 передачи и 5,7 подбора в 23 матчах.