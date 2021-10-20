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Стефен Карри установил рекорд века за «Голден Стэйт» в матче-открытии сезона НБА

Стефен Карри установил рекорд века за «Голден Стэйт» в матче-открытии сезона НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 21 очко, 10 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:114).

Карри оформил второй трипл-дабл в истории франшизы «Уорриорз» в матче-открытии сезона. Ранее это делал только Энди Филлипп (21 очко, 11 подборов, 10 передач) 1 ноября 1952 года.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Наиболее результативным игроком матча «Лейкерс» — «Уорриорз» стал 36-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе хозяев у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).

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