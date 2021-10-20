«Милуоки» торжественно вручил чемпионские перстни игрокам и поднял баннер под своды арены

Баскетболистам «Милуоки Бакс» вручили чемпионские перстни НБА за победу в сезоне-2020/2021 перед первым матчем нового регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (127:104).



До игры состоялась торжественная церемония вручения перстней и открытия чемпионского баннера. В прошлом сезоне «Милуоки» обыграл «Финикс» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и завоевал первый чемпионский титул за последние 50 лет и второй в истории франшизы в целом. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал MVP финальной серии. Греческий баскетболист оформил дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов в матче-открытии сезона-2021/2022 против «Нетс».

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