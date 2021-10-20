Кевин Дюрант объяснил разгром «Бруклина» в первом матче сезона НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что в первом матче сезона НБА с «Милуоки Бакс» (104:127) его команде помешала слабая сыгранность состава. В составе «Бруклина» осталось всего 7 игроков с прошлого сезона. Кроме того, «Нетс» отстранили звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который не хочет вакцинироваться от коронавируса.

«Милуоки» — команда, которая сохранила чемпионский состав. У них есть преемственность, которой нет у многих команд. Мы давно не видели Джеймса Хардена на площадке. Ламаркус Олдридж тоже долго не играл. Было приятно увидеть их обоих на площадке сегодня. Разгромное поражение? Это всего лишь один матч из 82 в регулярном чемпионате», — приводит слова Дюранта журналист Мэтт Брукс на своей странице в «Твиттере».