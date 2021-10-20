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ЦСКА и другие клубы с лицензиями уволили Бертомеу после 21 года работы во главе Евролиги

ЦСКА и другие клубы с лицензиями уволили Бертомеу после 21 года работы во главе Евролиги
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13 клубов Евролиги с долгосрочными лицензиями приняли решение отстранить президента турнира Жорди Бертомеу от занимаемой должности, сообщает греческий портал Sport24.

Бертомеу покинет свой пост летом 2022 года. Испанский функционер руководил Евролигой в течение 21 года подряд.

На заседании совета акционеров в Барселоне восемь клубов подняли вопрос по финансовой ситуации и высказали серьёные претензии к Бертомеу. ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Маккаби», «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан» и «Бавария» больше всего были недовольны работой Бертомеу.

Повторная встреча прошла 19 октября уже без Бертомеу. Все клубы единогласно высказались за смену руководства. «Реал», «Барселона», «Баскония». «Фенербахче» и АСВЕЛ присоединились к чисту сторонников увольнения Бертомеу.

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