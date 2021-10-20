ЦСКА и другие клубы с лицензиями уволили Бертомеу после 21 года работы во главе Евролиги

13 клубов Евролиги с долгосрочными лицензиями приняли решение отстранить президента турнира Жорди Бертомеу от занимаемой должности, сообщает греческий портал Sport24.



Бертомеу покинет свой пост летом 2022 года. Испанский функционер руководил Евролигой в течение 21 года подряд.



На заседании совета акционеров в Барселоне восемь клубов подняли вопрос по финансовой ситуации и высказали серьёные претензии к Бертомеу. ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Маккаби», «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан» и «Бавария» больше всего были недовольны работой Бертомеу.

Повторная встреча прошла 19 октября уже без Бертомеу. Все клубы единогласно высказались за смену руководства. «Реал», «Барселона», «Баскония». «Фенербахче» и АСВЕЛ присоединились к чисту сторонников увольнения Бертомеу.