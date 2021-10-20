Леброн Джеймс признался, что сказал провалившему первый матч за «Лейкерс» Уэстбруку

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что сказал партнёру по команде, разыгрывающему Расселлу Уэстбруку, который провёл неудачный матч-открытие регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Уэстбрук набрал всего 8 очков при точности 4/13 с игры и рейтинге «плюс-минус» -23.



«Я предложил Расселу сходить домой и посмотреть какую-то комедию. Просто улыбнуться и не предъявлять слишком больших требований к себе», — приводит слова Леброна Star Tribune.



В матче с «Уорриорз» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 114:121. Джеймс в этой встрече стал самым результативным на площадке. Игрок набрал 34 очка, совершил 11 подборов и выполнил 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лейкерс» у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.

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