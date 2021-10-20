Суммарный возраст стартового состава «Лейкерс» в первом матче сезона составил 161 год
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Сегодня, 20 октября, «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз» в матче-открытии регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
В стартовую пятёрку «Лейкерс» на этот матч вошли Леброн Джеймс, Деандре Джордан, Расселл Уэстбрук, Кент Бэйзмор и Энтони Дэвис. Леброну в настоящее время 36 лет, Джордану – 33 года, Уэстбруку и Бэйзмору – по 32, а самому молодому из них, Дэвису, 28. Таким образом, суммарный возраст игроков, появившихся на площадке в начале встречи, составил 161 год.
«Лейкерс» в этом матче потерпели поражение со счётом 114:121.
Джеймс в этой встрече стал самым результативным на площадке. Леброн набрал 34 очка, совершил 11 подборов, а также выполнил 5 передач.
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