Бен Симмонс посетил стрип-клуб после отстранения из «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, дисквалифицированный командой на один матч за неподобающее поведение на тренировке, посетил стрип-клуб. Об этом на своей странице в «твиттере» сообщил журналист Лэндон Буфорд.



Напомним, по окончании спортивного занятия Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку, чем вызвал гнев главного тренера «Филадельфии» — Дока Риверса. Австралиец не выйдет на площадку в матче-открытии сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс».



Ранее стало известно, что «Филадельфия» оштрафовала Бена на сумму в $ 1,4 млн за отсутствие на четырёх предсезонных матчах. Кроме того, оказалось, что игрок не заработал никаких средств с тех пор, как вернулся в команду 11 октября.

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