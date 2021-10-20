Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс посетил стрип-клуб после отстранения из «Филадельфии»

Бен Симмонс посетил стрип-клуб после отстранения из «Филадельфии»
Комментарии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, дисквалифицированный командой на один матч за неподобающее поведение на тренировке, посетил стрип-клуб. Об этом на своей странице в «твиттере» сообщил журналист Лэндон Буфорд.

Напомним, по окончании спортивного занятия Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку, чем вызвал гнев главного тренера «Филадельфии» — Дока Риверса. Австралиец не выйдет на площадку в матче-открытии сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее стало известно, что «Филадельфия» оштрафовала Бена на сумму в $ 1,4 млн за отсутствие на четырёх предсезонных матчах. Кроме того, оказалось, что игрок не заработал никаких средств с тех пор, как вернулся в команду 11 октября.

Новость по теме
Джоэл Эмбиид — о Бене Симмонсе: мне наплевать на этого человека
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021