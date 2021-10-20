Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: переход Сергея Мони в «Автодор» сорвался

Источник: переход Сергея Мони в «Автодор» сорвался
Комментарии

Форвард Сергей Моня не стал подписывать контракт с саратовским «Автодором», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

«Сергей Моня в итоге отказался подписывать контракт с «Автодором». По ряду причин. 38-летний форвард продолжит поддерживать форму в любительской лиге UBA и по-прежнему открыт для предложений», — отмечает источник.

Сергей Моня — уроженец Саратова, воспитанник баскетбольной школы «Автодора», в котором в 2000 году начинал свою профессиональную карьеру. На протяжении последних 11 сезонов чемпион Европы — 2007 и бронзовый призёр Олимпиады-2012 бессменно защищал цвета «Химок». В составе подмосковного клуба Моня стал чемпионом Единой Лиги ВТБ, дважды выигрывал Еврокубок и 7 раз завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.

Новость по теме
Сергей Моня определился с местом продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021