Источник: переход Сергея Мони в «Автодор» сорвался
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Форвард Сергей Моня не стал подписывать контракт с саратовским «Автодором», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
«Сергей Моня в итоге отказался подписывать контракт с «Автодором». По ряду причин. 38-летний форвард продолжит поддерживать форму в любительской лиге UBA и по-прежнему открыт для предложений», — отмечает источник.
Сергей Моня — уроженец Саратова, воспитанник баскетбольной школы «Автодора», в котором в 2000 году начинал свою профессиональную карьеру. На протяжении последних 11 сезонов чемпион Европы — 2007 и бронзовый призёр Олимпиады-2012 бессменно защищал цвета «Химок». В составе подмосковного клуба Моня стал чемпионом Единой Лиги ВТБ, дважды выигрывал Еврокубок и 7 раз завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.
Новость по темеСергей Моня определился с местом продолжения карьеры
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