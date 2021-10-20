Йонас Валанчюнас получил контракт на $ 30 млн

Центральный нападающий Йонас Валанчюнас договорился с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» о новом контракте. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эндрю Лопес, стороны заключили двухлетнее соглашение на общую сумму в $ 30,1 млн.



29-летний баскетболист перешёл в стан «пеликанов» в нынешнее межсезонье, став частью крупного обмена с «Мемфис Гриззлис». В сезоне-2020/2021 212-сантиметровый игрок принял участие в 63 матчах, проводя на паркете по 28 с половиной минут за игру. В среднем Валанчюнас набирал 17,2 очка за матч, делая 12,7 подбора и 1,8 результативных передачи.



В составе «Мемфиса» литовский игрок выступал два с половиной сезона. Ранее он также защищал цвета «Торонто Рэпторс».

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