«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над баскетбольным клубом «Андорра» в стартовом матче Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33) в пользу российской команды.



Краснодарский клуб с первых минут захватил лидерство, доминируя на площадке. С каждой четвертью подопечные Евгения Пашутина наращивали преимущество в счёте, единственным исключением стал только заключительный игровой отрезок, где подопечные Ибона Наварро сумели значительно сократить отставание.

Самым результативным игроком «Локомотива» стал Джонатан Мотли, набравший 29 очков. У «Андорры» 19 очков записал в актив Коди Миллер-Макинтайр.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Лиеткабелисом», «Андорра» сыграет с «Доломити-Энергия».