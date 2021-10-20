«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над баскетбольным клубом «Андорра» в стартовом матче Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33) в пользу российской команды.
Краснодарский клуб с первых минут захватил лидерство, доминируя на площадке. С каждой четвертью подопечные Евгения Пашутина наращивали преимущество в счёте, единственным исключением стал только заключительный игровой отрезок, где подопечные Ибона Наварро сумели значительно сократить отставание.
Еврокубок. Группа A. 1-й тур
20 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
93 : 82
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Локомотив-Кубань: Мотли - 29, Томпсон - 20, Макколум - 18, Емченко - 7, Уиттингтон - 7, Кидд - 6, Ильницкий - 3, Мартюк - 3, Elatontsev, Shcherbenev, Калинов, Паунич
Андорра: Миллер-Макинтайр - 19, Артеага - 10, Диань - 8, Йелинек - 8, Мекель - 7, Кроуфорд - 6, Морган - 6, Накич - 6, Паули - 6, Олумуйива - 4, Нуа - 2, Колом
Самым результативным игроком «Локомотива» стал Джонатан Мотли, набравший 29 очков. У «Андорры» 19 очков записал в актив Коди Миллер-Макинтайр.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Лиеткабелисом», «Андорра» сыграет с «Доломити-Энергия».
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