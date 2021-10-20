Гомельский назвал игрока ЦСКА, которому не по плечу роль лидера
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, может ли тяжёлый форвард Йоханнес Фойгтман стать лидером московского ЦСКА. Гомельский выразил сомнение, что немецкому игроку по плечу такая роль.
«Стать лидером — значит почувствовать себя сильнее партнёров. Мне кажется, что по своему характеру Фойгтман скорее игрок вспомогательный. Ему роль лидера — не по плечу. А вот крайне полезным он может быть и в этом своём амплуа», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Фойгтман перешёл в ЦСКА из испанской «Басконии» в 2019 году. Летом 29-летний баскетболист подписал новый контракт с армейцами сроком до 2023 года.
Ранее Гомельский оценил целесообразность перехода Джалила Окафора в ЦСКА.
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