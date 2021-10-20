Гомельский назвал игрока ЦСКА, которому не по плечу роль лидера

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, может ли тяжёлый форвард Йоханнес Фойгтман стать лидером московского ЦСКА. Гомельский выразил сомнение, что немецкому игроку по плечу такая роль.



«Стать лидером — значит почувствовать себя сильнее партнёров. Мне кажется, что по своему характеру Фойгтман скорее игрок вспомогательный. Ему роль лидера — не по плечу. А вот крайне полезным он может быть и в этом своём амплуа», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Фойгтман перешёл в ЦСКА из испанской «Басконии» в 2019 году. Летом 29-летний баскетболист подписал новый контракт с армейцами сроком до 2023 года.



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