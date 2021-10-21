«Шарлотт» в результативном матче обыграл «Индиану» на старте сезона НБА
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:122.
Самым результативным в составе победителей стал Ламело Болл, который записал в свой актив 31 очко. Гордон Хэйворд записал на свой счёт 27 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. Малкольм Брогдон набрал 28 очков.
В другой встрече «Чикаго Буллз» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 94:88.
В следующем матче «Шарлотт» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 23 октября.
НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 122
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Хэйворд - 27, Смит - 14, Убре - 14, Бриджес - 13, Мартин - 10, Пламли - 8, Вашингтон - 5, Макдэниелс - 1, Bouknight, Jones, Kulboka, Lewis, Thor, Кэри, Ричардс, Розир
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 33, Брогдон - 28, Duarte - 27, Холидэй - 11, Тёрнер - 9, Макконнелл - 6, Крэйг - 5, Лэмб - 3, Jackson, Jarreau, Washington Jr., Битадзе, Бриссетт, ЛеВерт, Мартин, Уонамэйкер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
88 : 94
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Грант - 24, Бей - 13, Стюарт - 12, Олиник - 10, Диалло - 8, Джексон - 7, Джексон - 7, Лайлз - 4, Джозеф - 3, Cunningham, Garza, Livers, Pickett, Smith, Ли, Макгрудер, Хейз
Чикаго Буллз: Лавин - 34, Дерозан - 17, Вучевич - 15, Болл - 12, Dosunmu - 7, Уильямс - 6, Карузо - 3, Simonovic, Браун, Брэдли, Грин, Джонс, Джонсон, Дотсон, Кук, Томас, Уайт
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