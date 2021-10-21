«Шарлотт» в результативном матче обыграл «Индиану» на старте сезона НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:122.

Самым результативным в составе победителей стал Ламело Болл, который записал в свой актив 31 очко. Гордон Хэйворд записал на свой счёт 27 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. Малкольм Брогдон набрал 28 очков.

В другой встрече «Чикаго Буллз» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 94:88.

В следующем матче «Шарлотт» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 23 октября.