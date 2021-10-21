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«Селтикс» уступили «Никс», несмотря на 46 очков Брауна, «Рэпторс» обыграли «Уизардс»

«Селтикс» уступили «Никс», несмотря на 46 очков Брауна, «Рэпторс» обыграли «Уизардс»
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В регулярном чемпионате НБА на старте сезона «Нью-Йорк Никс» дома во втором овертайме сумел одержать победу над «Бостон Селтикс» со счётом 138:134.

В составе победителей лучшими на паркете стали Джулиус Рэндл (35 очков, 9 передач и 8 подборов), Эван Фурнье (32 очка) и Ар Джей Барретт (19 очков). У «Селтикс» наиболее результативными в матче были Джейлен Браун (46 очков и 9 подборов), Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов) и Роберт Уильямс (16 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
138 : 134
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 35, Фурнье - 32, Барретт - 19, Топпин - 14, Робинсон - 11, Уокер - 10, Роуз - 9, Бёркс - 5, Куикли - 2, Sims - 1, Grimes, McBride, Гибсон, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден
Бостон Селтикс: Браун - 46, Тейтум - 20, Уильямс - 16, Смарт - 15, Уильямс - 15, Шрёдер - 12, Лэнгфорд - 10, Hauser, Кантер, Несмит, Паркер, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хорфорд, Эрнангомес

В другом матче игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:106. В составе победителей лучшими на площадке стали Карл-Энтони Таунс (30 очков и 10 подборов), Энтони Эдвардс (29 очков) и Д’Анджело Расселл (22 очка). У «Рокетс» наиболее результативными были Кристиан Вуд (16 очков и 9 подборов), Эрик Гордон (15 очков) и Алперен Шенгюн (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Эдвардс - 29, Расселл - 22, Бисли - 9, Окоги - 6, Принс - 5, Рид - 5, Макдэниелс - 4, Wright IV - 3, Маклафлин - 3, Bolmaro - 2, Вандербилт - 2, Лейман - 2, Ноуэлл - 2, Беверли, Найт
Хьюстон Рокетс: Вуд - 16, Гордон - 15, Sengun - 11, Портер - 11, Тайс - 11, Green - 9, Мартин - 7, Нваба - 7, Brooks - 6, Christopher - 5, Garuba - 4, Огастин - 2, Тэйт - 2, Nix, Мэтьюз, Уолл, Хаус

Также «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 98:83. У «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (23 очка), Монтрезл Харрелл (22 очка и 9 подборов) и Спенсер Динвидди (13 очков). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Скотти Барнс (12 очков и 9 подборов), Фред Ванвлит (12 очков) и О Джи Ануноби (11 очков и 10 подборов). На счету украинца Святослава Михайлюка 4 очка.

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
83 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Barnes - 12, Ванвлит - 12, Ануноби - 11, Берч - 9, Горан Драгич - 9, Banton - 7, Буше - 7, Ачиува - 6, Трент-мл. - 6, Михайлюк - 4, Champagnie, Johnson, Бонга, Ватанабэ, Деккер, Сиакам, Флинн
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Харрелл - 22, Динвидди - 13, Кузма - 11, Авдия - 8, Гэффорд - 8, Нето - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Ayayi, Kispert, Todd, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Уинстон, Хатимура, Холидей
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