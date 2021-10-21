«Селтикс» уступили «Никс», несмотря на 46 очков Брауна, «Рэпторс» обыграли «Уизардс»

В регулярном чемпионате НБА на старте сезона «Нью-Йорк Никс» дома во втором овертайме сумел одержать победу над «Бостон Селтикс» со счётом 138:134.

В составе победителей лучшими на паркете стали Джулиус Рэндл (35 очков, 9 передач и 8 подборов), Эван Фурнье (32 очка) и Ар Джей Барретт (19 очков). У «Селтикс» наиболее результативными в матче были Джейлен Браун (46 очков и 9 подборов), Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов) и Роберт Уильямс (16 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:106. В составе победителей лучшими на площадке стали Карл-Энтони Таунс (30 очков и 10 подборов), Энтони Эдвардс (29 очков) и Д’Анджело Расселл (22 очка). У «Рокетс» наиболее результативными были Кристиан Вуд (16 очков и 9 подборов), Эрик Гордон (15 очков) и Алперен Шенгюн (11 очков).

Также «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 98:83. У «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (23 очка), Монтрезл Харрелл (22 очка и 9 подборов) и Спенсер Динвидди (13 очков). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Скотти Барнс (12 очков и 9 подборов), Фред Ванвлит (12 очков) и О Джи Ануноби (11 очков и 10 подборов). На счету украинца Святослава Михайлюка 4 очка.