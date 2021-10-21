Джейлен Браун повторил достижение Майкла Джордана и установил рекорд «Бостона»
Поделиться
Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун набрал 46 очков, 9 подборов и 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (134:138 ОТ).
Браун установил новый рекорд в истории франшизы «Селтикс» по результативности в первом матче сезона. Предыдущим рекордсменом был Пол Пирс, который 3 ноября 2004 года набрал 35 очков в игре с «Филадельфией Сиксерс» (95:98). Кроме того, Браун присоединился к Кайри Ирвингу, Энтони Дэвису, Майклу Джордану и Уорлду Би Фри в качестве пятого баскетболиста в истории лиги, покорившего статистику 45+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в матче-открытии сезона.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
08:16
-
08:15
-
08:04
-
07:46
-
05:56
-
04:42
-
00:15
- 20 октября 2021
-
22:46
-
22:19
-
21:22
-
20:28
-
19:58
-
19:44
-
19:31
-
19:18
-
18:22
-
17:47
-
17:34
-
16:40
-
16:33
-
15:21
-
14:16
-
12:55
-
11:47
-
10:31
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:47
Партнерский контент