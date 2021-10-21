Джейлен Браун повторил достижение Майкла Джордана и установил рекорд «Бостона»

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун набрал 46 очков, 9 подборов и 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (134:138 ОТ).

Браун установил новый рекорд в истории франшизы «Селтикс» по результативности в первом матче сезона. Предыдущим рекордсменом был Пол Пирс, который 3 ноября 2004 года набрал 35 очков в игре с «Филадельфией Сиксерс» (95:98). Кроме того, Браун присоединился к Кайри Ирвингу, Энтони Дэвису, Майклу Джордану и Уорлду Би Фри в качестве пятого баскетболиста в истории лиги, покорившего статистику 45+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в матче-открытии сезона.

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