Джоэл Эмбиид отреагировал на победу «Филадельфии» без Бена Симмонса

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что уверенная победа команды в стартовом матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» поможет команде отвлечься от истории с Беном Симмонсом.



«Мы упорно работали на тренировках. Здорово, что смогли взять хороший старт в новом сезоне. Рады, что победили и можем не думать о том, что происходит за пределами площадки», — приводит слова Эмбиида ESPN.



Напомним, по окончании тренировки, которая состоялась 19 октября, Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.



Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду и требовал обменять его, но позже неожиданно решил прибыть в расположение клуба. Сообщалось, что Бен, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов за каждый пропущенный матч в предсезонке.