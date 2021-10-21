Джоэл Эмбиид отреагировал на победу «Филадельфии» без Бена Симмонса

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что уверенная победа команды в стартовом матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» поможет команде отвлечься от истории с Беном Симмонсом.
«Мы упорно работали на тренировках. Здорово, что смогли взять хороший старт в новом сезоне. Рады, что победили и можем не думать о том, что происходит за пределами площадки», — приводит слова Эмбиида ESPN.
Напомним, по окончании тренировки, которая состоялась 19 октября, Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.
Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду и требовал обменять его, но позже неожиданно решил прибыть в расположение клуба. Сообщалось, что Бен, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов за каждый пропущенный матч в предсезонке.
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