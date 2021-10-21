Мэджик Джонсон — о непривитых игроках: никогда так не поступил бы со своими одноклубниками

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон осудил игроков, отказывающихся от вакцины, несмотря на то что это грозит им отстранением от команды.



«Ты говоришь своим одноклубникам, что будешь всегда рядом, да? Но потом ты не делаешь прививку и не можешь быть рядом. Получается, ты их подводишь, верно? Подводишь так сильно, что их шансы на победу в НБА существенно понижаются. Я бы никогда так не поступил. Никогда.



Что касается меня, то я получил обе дозы вакцины и рассказал об этом в социальных сетях. Хотел подчеркнуть, что это абсолютно безопасно», — цитирует Джонсона Fadeaway World.



Напомним, сразу несколько игроков НБА категорически отказались от вакцинации, что полностью исключает их участие в официальных матчах. Самой громкой оказалась история Кайри Ирвинга, которому, помимо прочего, запрещено даже тренироваться с «Бруклином».