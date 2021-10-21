Весивший 127 кг Зайон Уильямсон существенно прибавил в массе

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 9 кг веса за прошедшее межсезонье, сообщили источники в лиге.



«Я знаю Зайона, весящего 127 кг. В этот раз он весил больше», — цитирует неназванный источник Bleacher Report.



Уильямсон пропускает начало сезона регулярного чемпионата НБА из-за травмы ноги. Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. Ожидается, что новая информация по состоянию Уильямсона и сроках его возвращения на паркет появится в течение недели.



В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.