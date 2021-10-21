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Чарльз Баркли высказался о Стефене Карри, Серене Уильямс и Томе Брэди

Чарльз Баркли высказался о Стефене Карри, Серене Уильямс и Томе Брэди
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Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, как ему предложили озвучивать рекламу, в которой снимались Стефен Карри, а также теннисистка Серена Уильямс и игрок в американский футбол Том Брэди.

«Мне звонит агент и спрашивает: у тебя есть эго? Я говорю, что оно есть у всех, а в чём дело? Он сказал, что мне предложили озвучивать рекламу, в которой снялись Карри, Уильямс и Брэди. Только озвучка. Я спросил, много ли мне заплатят, и агент сказал, что да.

Конечно, я добился больших успехов как баскетболист — но не на том спортивном уровне, как Карри, Серена и Брэди. И мне заплатят, чтобы я просто рассказал о них. Естественно, я сказал, чтобы агент всё подписывал», — рассказал Баркли в шоу Takeoff на NBC Sports.

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