Чарльз Баркли высказался о Стефене Карри, Серене Уильямс и Томе Брэди

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, как ему предложили озвучивать рекламу, в которой снимались Стефен Карри, а также теннисистка Серена Уильямс и игрок в американский футбол Том Брэди.

«Мне звонит агент и спрашивает: у тебя есть эго? Я говорю, что оно есть у всех, а в чём дело? Он сказал, что мне предложили озвучивать рекламу, в которой снялись Карри, Уильямс и Брэди. Только озвучка. Я спросил, много ли мне заплатят, и агент сказал, что да.

Конечно, я добился больших успехов как баскетболист — но не на том спортивном уровне, как Карри, Серена и Брэди. И мне заплатят, чтобы я просто рассказал о них. Естественно, я сказал, чтобы агент всё подписывал», — рассказал Баркли в шоу Takeoff на NBC Sports.