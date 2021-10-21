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УНИКС проиграл «Анадолу Эфес», упустив преимущество в четвёртой четверти

УНИКС проиграл «Анадолу Эфес», упустив преимущество в четвёртой четверти
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В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Анадолу Эфес» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17) в пользу турецкой команды.

Для «Анадолу» победа стала первой в нынешнем розыгрыше Евролиги, ранее команда потерпела четыре поражения подряд. УНИКС проиграл четвёртый из пяти матчей Евролиги.

В первой половине матча гости действовали эффективнее соперника, обеспечив себе к большому перерыву преимущество в пять очков. Третья четверть получилась равной, но в заключительном игровом отрезке «Анадолу» заметно прибавил и сумел вырвать победу.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
21 октября 2021, четверг. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 68
УНИКС
Казань, Россия
Анадолу Эфес: Брайант - 14, Бьёбуа - 14, Пляйсс - 12, Морман - 10, Ларкин - 8, Гази - 5, Данстон - 4, Петрушев - 2, Синглтон - 2, Гечим, Сайбир, Тунджер
УНИКС: Браун - 16, Канаан - 16, Хезонья - 13, Джекири - 8, Браун - 5, Брэнтли - 4, Списсу - 3, Узинский - 3, Mayo, Воронцевич, Зайцев, Клименко

В составе хозяев по 14 очков набрали Родриг Бьёбуа и Элайджа Брайант. В УНИКСе самыми результативными игроками стали Лоренцо Браун и Айзейя Канаан (по 16 очков).

В параллельном матче литовский «Жальгирис» уступил на домашнем паркете «Баварии» со счётом 73:75. Решающий бросок сделал Томас Дешон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
21 октября 2021, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
4-я четверть
73 : 75
Бавария
Мюнхен, Германия
Жальгирис: Лекавичюс - 17, Небо - 12, Гиффей - 11, Кальнетис - 11, Блажевич - 8, Кавано - 6, Улановас - 5, Милакнис - 3, Лукошюнас, Янкунас
Бавария: Лучич - 17, Томас - 15, Хиллиард - 14, Уолден - 11, Рабит - 8, Хантер - 7, Ярамаз - 2, Шишко - 1, Джедович, Обст, Уэйлер-Бэбб, Шиллинг
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