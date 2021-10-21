УНИКС проиграл «Анадолу Эфес», упустив преимущество в четвёртой четверти

В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Анадолу Эфес» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17) в пользу турецкой команды.
Для «Анадолу» победа стала первой в нынешнем розыгрыше Евролиги, ранее команда потерпела четыре поражения подряд. УНИКС проиграл четвёртый из пяти матчей Евролиги.
В первой половине матча гости действовали эффективнее соперника, обеспечив себе к большому перерыву преимущество в пять очков. Третья четверть получилась равной, но в заключительном игровом отрезке «Анадолу» заметно прибавил и сумел вырвать победу.
В составе хозяев по 14 очков набрали Родриг Бьёбуа и Элайджа Брайант. В УНИКСе самыми результативными игроками стали Лоренцо Браун и Айзейя Канаан (по 16 очков).
В параллельном матче литовский «Жальгирис» уступил на домашнем паркете «Баварии» со счётом 73:75. Решающий бросок сделал Томас Дешон.
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