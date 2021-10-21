Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс ментально не готов играть за «Филадельфию» и покинул базу команды

Бен Симмонс ментально не готов играть за «Филадельфию» и покинул базу команды
Комментарии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в данній момент ментально не готов играть за команду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Симмонс пров'л восстановительные процедуры на спине в связи с тем, что резко возобновил тренировочную активность после пропуска нескольких недель предсезонки. Бен не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» в пятницу, сроки дебюта в сезоне остаются неизвестными.

В четверг австралийский баскетболист прибыл на тренировочную базу «Сиксерс», но почти сразу уехал, не приступив к запланированному индивидуальному занятию. Во вторник главный тренер «Филадельфии» Док Риверс выгнал Симмонс с тренировки за отказ выполнять упражнение по игре в защите. Симмонс был отстранен на матч открытие сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:97) и оштрафован руководством клуба.

«Кому он теперь нужен?» Симмонса настигла расплата за жажду лёгкой наживы «Кому он теперь нужен?» Симмонса настигла расплата за жажду лёгкой наживы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021