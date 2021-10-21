Бен Симмонс ментально не готов играть за «Филадельфию» и покинул базу команды

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в данній момент ментально не готов играть за команду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Симмонс пров'л восстановительные процедуры на спине в связи с тем, что резко возобновил тренировочную активность после пропуска нескольких недель предсезонки. Бен не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» в пятницу, сроки дебюта в сезоне остаются неизвестными.



В четверг австралийский баскетболист прибыл на тренировочную базу «Сиксерс», но почти сразу уехал, не приступив к запланированному индивидуальному занятию. Во вторник главный тренер «Филадельфии» Док Риверс выгнал Симмонс с тренировки за отказ выполнять упражнение по игре в защите. Симмонс был отстранен на матч открытие сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:97) и оштрафован руководством клуба.