Стефен Карри реализовал невероятный бросок из-за пределов площадки. Видео

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сумел реализовать фантастический бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:113). В концовке третьей четверти мяч вышел в аут, но Карри не растерялся, решив выполнить бросок полукрюком из-за пределов площадки, который достиг цели.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В матче с «Клипперс» Карри записал себе в актив 45 очков (8/12 двухочковых, 8/13 трёхочковых, 5/5 штрафных) и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:113).



Следующий матч «Уорриорз» проведут на выезде с «Сакраменто Кингз» 25 октября, а «Клипперс» 24 октября дома примут «Мемфис Гриззлиз».